Guanghui Logistics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Internetaktivität kann die Stimmung verstärken oder verändern, was sich auch auf die Einschätzung von Aktien auswirkt. Bei Guanghui Logistics wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Guanghui Logistics bei 6,88 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,82 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guanghui Logistics liegt bei 15,63, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation. Insgesamt wird diese Kategorie positiv bewertet.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Guanghui Logistics berichtet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Jedoch wurden auch 4 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven, aber nicht eindeutigen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Stimmung eine positive Einschätzung für Guanghui Logistics.