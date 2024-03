Guanghui Logistics Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Guanghui Logistics liegt bei 93,06, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 47,95 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung ergibt somit eine Einschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guanghui Logistics derzeit bei 6,84 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 7,04 CNH liegt und somit einen Abstand von +2,92 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,3 CNH, was einer Differenz von -3,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Guanghui Logistics wurden überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, während sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Guanghui Logistics ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.