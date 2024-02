Guanghui Energy tut es schon wieder?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkauft-Situation deutet auf mögliche Kursrückgänge hin, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen können. Für Guanghui Energy zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 24,43 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Guanghui Energy in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, weshalb das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auch in dieser Kategorie erhält Guanghui Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Guanghui Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -20,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Energie"-Sektors lag die Performance von Guanghui Energy um 20,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guanghui Energy eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Gesamtbewertung des Anleger-Stimmungsbarometers "Neutral" ausfällt.