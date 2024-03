Guanghui Energy Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Guanghui Energy wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher als "gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guanghui Energy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu der Aktie zeigt jedoch, dass weniger über Guanghui Energy diskutiert wurde als normalerweise, was zu einem insgesamt "schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guanghui Energy-Aktie zeigt einen Wert von 62, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse der Guanghui Energy-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung führt. Selbst auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Guanghui Energy sowohl in Bezug auf Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und technische Analyse als positiv bewertet.