Guanghui Energy Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse der Guanghui Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,97 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,17 Prozent vom letzten Schlusskurs von 7 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 7,55 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7,28 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guanghui Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Guanghui Energy somit die Note "Neutral".

Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass die Diskussion in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen vor allem von positiven Themen geprägt war. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob die Guanghui Energy-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Guanghui Energy-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.