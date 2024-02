Guanghui Energy Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Iren":

Die Anleger von Guanghui Energy haben in den letzten zwei Wochen vor allem in den sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen abgegeben. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft, da vor allem neutrale Themen angesprochen wurden. Zusätzlich wurden auch genau berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guanghui Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,46 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,75 CNH liegt. Das ergibt eine Abweichung von -9,52 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,21 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Guanghui Energy-Aktie aktuell neutral eingestuft wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Bewertung. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Guanghui Energy.