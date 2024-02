Guanghui Energy Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und das Interesse an Guanghui Energy haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Guanghui Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,6 Prozent gezeigt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien lag bei -3,69 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit -20,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Guanghui Energy derzeit bei 7,42 CNH verläuft und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 7,25 CNH, was einem Abstand von -2,29 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +0,83 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der auf einem 7-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass Guanghui Energy derzeit überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einem 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Guanghui Energy daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.