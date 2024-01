Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical: Aktivität im Netz und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich für Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical mit -55,86 Prozent mehr als 54 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical mit 55,89 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical führt bei einem Niveau von 77,16 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,97 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical 36. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.