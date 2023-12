Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Aktie: Kaum zu glauben!

Das chinesische Unternehmen Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical wird in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als neutral eingestuft, da ihr Wert von 36 im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -55,86 Prozent im Branchenvergleich und eine noch größere Unterperformance im Sektorvergleich. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical-Aktie als schlecht bewertet, da er mit -11,54 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Abstand von -9,98 Prozent ein schlechtes Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 1,11 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % liegt. Somit wird die Dividende als neutral eingestuft.