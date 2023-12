Guangdong Zhaoqing Star Lake Biological Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie beträgt derzeit 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ihm ein "Schlecht"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 77,67 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einem "Gut"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass diese bei 0% liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,67%) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit ein "Schlecht"-Rating liefert. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,5 CNH, während der Kurs der Aktie (4,76 CNH) um -13,45% über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,13 CNH, was einer Abweichung von -7,21% entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt all dies die Einstufung als "Schlecht".