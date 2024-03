Guangdong Zhaoqing Star Lake Biological Aktie: Ist es vollbracht?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,16, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,22, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Stimmung rund um Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong von 4,3 CNH eine -14,17 prozentige Entfernung vom GD200 (5,01 CNH) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Auf der anderen Seite beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, 4,25 CNH, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +1,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong mit -32,44 Prozent um mehr als 10 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter". Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,22 Prozent, wobei Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong auch hier mit 10,22 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.