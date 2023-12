Guangdong Zhaoqing Star Lake Biological Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 73 im überkauften Bereich, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist die Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie mit einer Rendite von -25,3 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -4,72 Prozent erzielt hat, liegt die Aktie mit -20,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich der Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie. Dies spiegelt sich in den positiven Themen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,65 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.