Guangdong Yueyun Transportation Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Guangdong Yueyun Transportation wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse betrachtet, indem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen ihres Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) aufgezeichnet wird. Aktuell wird ein überverkaufter Wert von 12,5 festgestellt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" resulieren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Bei Guangdong Yueyun Transportation wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderungen festgestellt. Daher wird die langfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Guangdong Yueyun Transportation beträgt 17, während vergleichbare Unternehmen aus der Luftfracht- und Logistikbranche im Durchschnitt ein KGV von 13 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die Guangdong Yueyun Transportation derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird eine Distanz zum GD200 von +4,46 Prozent festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.