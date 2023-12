Guangdong Yueyun Transportation Aktie: Was soll die Aufregung?

Die technische Analyse zeigt, dass die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie derzeit ein neutrales Rating aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 HKD liegt, was einer Abweichung von +2,68 Prozent entspricht. Für den 50-Tage-Durchschnitt von 1,18 HKD liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,54 Prozent Abweichung). Dies führt auch zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Guangdong Yueyun Transportation in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guangdong Yueyun Transportation derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.