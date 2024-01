Guangdong Yueyun Transportation Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Basierend auf diesem Wert ist Guangdong Yueyun Transportation mit einem KGV von 17,24 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Luftfracht- und Logistikbranche und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 13,96, was einem Unterschied von 23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 8,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik, 8,08) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Yueyun Transportation in den sozialen Medien. Es wurden keine grundlegenden Verschiebungen hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie mit einem Kurs von 1,12 HKD inzwischen -3,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.