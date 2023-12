Guangdong Yueyun Transportation Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Verglichen mit Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,91 Prozent erzielt, was 48,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 5,48 Prozent, und die Aktie übertrifft diesen Wert um 41,43 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Guangdong Yueyun Transportation in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,61 auf, was 33 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Guangdong Yueyun Transportation-Aktie, wobei die Überperformance in Bezug auf den Aktienkurs mit einem "Gut" bewertet wird, während der RSI und fundamentale Kriterien zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führen.