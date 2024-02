Guangdong Xinhui Mestt Nylon Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Guangdong Xinhui Meida Nylon weist eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen und der Analyse erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Rentabilität.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Guangdong Xinhui Meida Nylon. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser aktuell 5,24 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,26 CNH deutlich darunter, was einer Abweichung von -18,7 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 5,21 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -18,23 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung bezogen auf Guangdong Xinhui Meida Nylon. Diese Auswertung führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.