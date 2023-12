Guangdong Xinhui Mestt Nylon Aktie: Keine Angst!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Guangdong Xinhui Meida Nylon eine Rendite von 21,58 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,15 Prozent, wobei Guangdong Xinhui Meida Nylon mit 29,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ihr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Xinhui Meida Nylon liegt bei 209, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In den letzten beiden Wochen wurden von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutrale Bewertungen zu Guangdong Xinhui Meida Nylon abgegeben. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Guangdong Xinhui Meida Nylon beträgt 0,58 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,54) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.