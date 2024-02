Guangdong Xinhui Mestt Nylon Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Guangdong Xinhui Meida Nylon war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 0,54 Prozent liegt Guangdong Xinhui Meida Nylon 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Chemikalien" ist dies im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält daher eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt erhält das Guangdong Xinhui Meida Nylon-Wertpapier daher ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.