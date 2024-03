Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Guangdong Xinbao Electrical Appliances ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Guangdong Xinbao Electrical Appliances beträgt derzeit 18,93 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Guangdong Xinbao Electrical Appliances bei 13, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Guangdong Xinbao Electrical Appliances im letzten Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was 18,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie mit einer Unterperformance von 17,79 Prozent schlecht ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.