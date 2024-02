Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances liegt bei einem Wert von 13, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 16,36 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 13,75 CNH liegt, was einem Abstand von -15,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein "Neutral"-Signal, da der GD50 bei 13,8 CNH liegt und damit eine Differenz von -0,36 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Guangdong Xinbao Electrical Appliances nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt lediglich 0,15 Prozentpunkte (2,89 % gegenüber 2,74 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.