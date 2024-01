Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich machen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangdong Xinbao Electrical Appliances heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,54 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine überkaufte Position, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Guangdong Xinbao Electrical Appliances eine Rendite von 2,37 % aus, was 0,21 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,58 % ist. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen eine insgesamt positive Tendenz, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.