Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Guangdong Xinbao Electrical Appliances wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 30,9 angegeben, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung des RSI für die Aktie ist somit "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Guangdong Xinbao Electrical Appliances von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Guangdong Xinbao Electrical Appliances um mehr als 10 Prozent darunter, bei -23,46 Prozent. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Aktie mit 10,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Xinbao Electrical Appliances-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,43 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (13,58 CNH) weicht somit um -17,35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,98 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.