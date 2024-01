Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Knallt es bald?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Im Falle von Guangdong Xinbao Electrical Appliances liegt das KGV bei 14,42, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes und im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Guangdong Xinbao Electrical Appliances als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -17,15 Prozent über dem Trendsignal liegt.

Bei der Betrachtung der Rendite im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,57 Prozent erzielt hat. Dies liegt 23,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie um 21,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances ist hingegen besonders positiv. In Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen vor allem positive Themen und Meinungen über die Aktie geäußert. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.