Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances beträgt derzeit 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Haushalts-Gebrauchsgüter" auf ähnlichem Niveau liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangdong Xinbao Electrical Appliances einen Wert von aktuell 2,89 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent. Diese geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Xinbao Electrical Appliances-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 16,31 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 15,28 CNH liegt, was eine Abweichung von -6,32 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Guangdong Xinbao Electrical Appliances, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.