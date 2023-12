Guangdong Xinbao Electrical Appliances Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung der Anleger für Guangdong Xinbao Electrical Appliances wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zudem wurden in jüngster Zeit hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Xinbao Electrical Appliances eine Rendite von 2,37 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,60 Prozent. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Xinbao Electrical Appliances-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) 15,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von 11,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Punkte erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances mit 14,42 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Guangdong Xinbao Electrical Appliances, wobei die Stimmung der Anleger positiv ist, die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche neutral ist, die technische Analyse jedoch auf eine negative Entwicklung des Kurses hinweist. In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.