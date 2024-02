Guangdong Wencan Die Casting Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Wencan diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Allerdings ergaben statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich erzielte Wencan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,68 Prozent. Das ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche deutlich schlechter, die im Durchschnitt nur um -8,44 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -32,23 Prozent im Branchenvergleich für Wencan. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,63 Prozent im letzten Jahr, und Wencan lag 31,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Wencan wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung. Dadurch wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" ermittelt.

Im Bereich der Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wencan mit 319,32 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.