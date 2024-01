Guangdong Weihua, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV bedeutet in der Regel, dass eine Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche hat Chengxin Lithium mit einem KGV von 8,43 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Chengxin Lithium im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,76 Prozent erzielt, was 36,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Chengxin Lithium liegt bei 79,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Chengxin Lithium derzeit eine Dividendenrendite von 3,11 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Aufgrund dieser positiven Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.