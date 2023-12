Guangdong Weihua-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Chengxin Lithium liegt bei 88,73, was als „überkauft“ eingestuft wird und somit als „Schlecht“ bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,3, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als „Schlecht“ eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chengxin Lithium derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukte. Mit einer Dividendenrendite von 3,11 % im Vergleich zu 1,91 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Chengxin Lithium mit 22,09 CNH sich um -23 % vom GD200 (28,69 CNH) entfernt hat, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,82 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Chengxin Lithium-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Chengxin Lithium. Die Anleger bewerteten die Aktie dementsprechend als "Schlecht", da die Diskussionen von negativen Themen dominiert wurden. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.