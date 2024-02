Guangdong Weihua Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Chengxin Lithium hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -48,05 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -24,78 Prozent, wobei Chengxin Lithium mit 23,27 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengxin Lithium liegt bei 7, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Chengxin Lithium damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf Dividenden liegt Chengxin Lithium mit einer Dividende von 3,21 % über dem Branchendurchschnitt von 2,11 % in der Papier & Forstprodukte-Branche, was einer Differenz von 1,1 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Chengxin Lithium. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.