Guangdong Weihua Aktie: Reine Nervensache!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Chengxin Lithium in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Beitragsfrequenz zu Chengxin Lithium deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Daher fällt die Bewertung für die Aufmerksamkeit auf "Schlecht" aus. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengxin Lithium liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Papier & Forstprodukte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Chengxin Lithium eine "Neutral"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) verwendet werden. Der RSI von Chengxin Lithium liegt bei 45,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 61,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Investoren, die aktuell in die Aktie von Chengxin Lithium investieren, können eine Dividendenrendite von 3,21 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,16 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.