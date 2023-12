Guangdong Weihua Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Chengxin Lithium wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 54,4, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten deuten jedoch auf eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Chengxin Lithium hin. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Chengxin Lithium im letzten Jahr eine Rendite von -44,74 Prozent erzielt, was 36,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -7,93 Prozent, und Chengxin Lithium liegt aktuell 36,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chengxin Lithium mit 3,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.