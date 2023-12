Guangdong Weihua Aktie: Finger Weg!

Die Aktie des Unternehmens Chengxin Lithium wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 9,27 auf einem Niveau, das dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie lässt sich eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung war in einem positiven Bereich, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auch in sozialen Netzwerken herrscht überwiegend eine positive Stimmungslage in Bezug auf die Aktie von Chengxin Lithium. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -44,74 Prozent erzielt, was 36,46 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.