Guangdong Vanward New Electric-Anleger wird’s freuen!

Die Meinungen und Stimmungen rund um Guangdong Vanward New Electric auf sozialen Medien haben in den letzten Wochen ein deutlich positives Signal gezeigt. Kommentare und Meinungen häuften sich mit insgesamt positiven Einschätzungen. Darüber hinaus wurden in den Kommentaren überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf Basis dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In den letzten 12 Monaten erzielte Guangdong Vanward New Electric eine Performance von 8,35 Prozent, was einer Outperformance von +3,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 2,16 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Vanward New Electric liegt mit einem Wert von 11,68 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst wird dem Unternehmen daher insgesamt ein "Gut"-Rating zugesprochen.