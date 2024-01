Guangdong Vanward New Electric Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen wurde bei Guangdong Vanward New Electric eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung von sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Vanward New Electric bei 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guangdong Vanward New Electric bei 8,36 CNH liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 8,85 CNH weist damit eine positive Differenz von +5,86 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei +4 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Guangdong Vanward New Electric im letzten Jahr eine Rendite von 8,35 Prozent erzielt, was 1,83 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.