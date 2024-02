Guangdong Vanward New Electric Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Guangdong Vanward New Electric liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -11,03 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -12,89 Prozent, wobei Guangdong Vanward New Electric mit 1,86 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Guangdong Vanward New Electric festgestellt werden, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings wurde eine leichte Reduktion bei der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird der Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Guangdong Vanward New Electric derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter höhere Dividenden aus, mit einer Differenz von 1,58 Prozentpunkten (4,34 % gegenüber 2,76 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Gut".

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Guangdong Vanward New Electric auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass Guangdong Vanward New Electric in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, Stimmung in den sozialen Medien und Dividendenpolitik positiv bewertet werden kann.