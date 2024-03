Guangdong Vanward New Electric Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Guangdong Vanward New Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -13,79 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Guangdong Vanward New Electric im Branchenvergleich um +13,1 Prozent outperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,52 Prozent, wobei Guangdong Vanward New Electric um 12,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangdong Vanward New Electric mit 4,34 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,64%) auf. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt die Differenz +1. Eine solche Konstellation führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Vanward New Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,38 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,56 CNH liegt, was einer Abweichung von +14,08 Prozent entspricht. Auch in diesem Fall erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 8,89 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,54 Prozent Abweichung) liegt. Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Guangdong Vanward New Electric. An 11 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, wobei keine negative Diskussion festgestellt wurde. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Guangdong Vanward New Electric eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.