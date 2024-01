Guangdong Vanward New Electric Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse für Aktien betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Guangdong Vanward New Electric einen RSI-Wert von 46,96 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" resuliert.

In Bezug auf die Dividende hat die Guangdong Vanward New Electric derzeit eine Dividendenrendite von 4,84 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,51%. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,68, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Guangdong Vanward New Electric-Aktie führt.