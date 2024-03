Guangdong Vanward New Electric Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Guangdong Vanward New Electric hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 8,4 CNH, während die Aktie selbst bei 9,7 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +15,48 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 8,96 CNH, was einen Abstand von +8,26 Prozent und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie neutral einzustufen ist. Für den RSI7 der letzten sieben Tage ergibt sich ein Wert von 34,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 31,83, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf fundamentale Kriterien ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,93. Dies bedeutet, dass die Aktie preisgünstig erscheint, auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft.