Guangdong Tonze Electric tut es schon wieder?

Die Tonze New Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,13 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,53 CNH um -19,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,14 CNH führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da dies einer Abweichung von -5,48 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 2, was zu einer negativen Differenz von -0,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tonze New Energy daher neutral.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Tonze New Energy im Bereich "Zyklische Konsumgüter" mit -37,73 Prozent um mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,69 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Aktie mit 42,43 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonze New Energy mit 553,48 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.