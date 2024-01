Guangdong Tonze Electric Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Tonze New Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 44,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,47 Prozent, wobei Tonze New Energy aktuell 42,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tonze New Energy derzeit eine Rendite von 2,36 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 % liegt. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tonze New Energy bei 13,28 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 10,61 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -20,11 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der GD50 derzeit bei 11,18 CNH liegt, was einer Differenz von -5,1 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Tonze New Energy als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.