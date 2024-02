Guangdong Tonze Electric Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Tonze New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -28,32 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs mit -9,59 Prozent unter dem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie von Tonze New Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 553,48 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Tonze New Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,36 Prozent, was über dem Mittelwert für diese Aktie liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.