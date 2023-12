Guangdong Tonze Electric Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Tonze New Energy ist größtenteils positiv, wie Analysten anhand von sozialen Plattformen festgestellt haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tonze New Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,22 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,63 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -43,85 Prozent im Branchenvergleich für Tonze New Energy. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tonze New Energy um 45,29 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonze New Energy liegt bei 533,81, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tonze New Energy-Aktie beträgt 56, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine Überkauftheit der Aktie und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Tonze New Energy.

Die verschiedenen Bewertungen der Aktie in den genannten Kategorien zeigen, dass Anleger bei Tonze New Energy vorsichtig sein sollten.