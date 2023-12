Guangdong Tonze Electric Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Tonze New Energy: Neutral Rating trotz positiver Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Tonze New Energy liegt mit 2,36 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 533,81 ist vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Tonze New Energy festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Trotz der neutralen Bewertungen zeigt sich eine positive Anlegerstimmung in den sozialen Medien. In den vergangenen zwei Wochen wurde Tonze New Energy überwiegend positiv bewertet und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Tonze New Energy also trotz der positiven Anlegerstimmung und der neutralen Bewertungen eine "Neutral"-Bewertung.