Guangdong Tonze Electric Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Tonze New Energy zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -37,73 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,69 Prozent verzeichnet, liegt Tonze New Energy mit 42,43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Tonze New Energy. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,13 CNH, während der Kurs der Aktie (10,53 CNH) um -19,8 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,14 CNH zeigt eine Abweichung von -5,48 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tonze New Energy deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 18,57 Punkten, während der RSI25 bei 61,66 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein negatives Verhältnis von -0,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Die Dividendenpolitik von Tonze New Energy erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.