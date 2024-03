Guangdong Tapai-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Guangdong Tapai-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,68 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,26 CNH, was einem Unterschied von -5,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (7,07 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von +2,69 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Tapai-Aktie beträgt aktuell 48,94 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39. Dies signalisiert ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die Dividendenrendite für Guangdong Tapai beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch unsere Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität für die Guangdong Tapai-Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung negative Veränderungen gezeigt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich für die Guangdong Tapai-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse und der Dividendenpolitik, aber eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet.