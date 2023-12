Guangdong Tapai Aktie: Was wird das noch werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Im Moment beträgt das KGV von Guangdong Tapai 10. Im Vergleich haben Unternehmen in der Branche "Baumaterialien" durchschnittlich ein KGV von 0. Daher wird Guangdong Tapai aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch überbewertet angesehen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Guangdong Tapai liegt bei 68,75, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Guangdong Tapai beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Guangdong Tapai eine Rendite von -6,16 Prozent, was 1,71 Prozent über dem Durchschnitt von -7,88 Prozent in der Branche "Baumaterialien" liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.