Guangdong Tapai Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Guangdong Tapai-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,08 CNH lag, was einem Unterschied von -9,69 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,84 CNH entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 7,29 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -2,88 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Guangdong Tapai-Aktie als erhöht betrachtet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Guangdong Tapai.

Die Dividendenrendite der Guangdong Tapai-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,95 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Guangdong Tapai-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,16 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche konnte eine Outperformance von +1,47 Prozent festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.