Guangdong Tannery Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Namyue beträgt 167, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Namyue daher gegenwärtig überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Namyue in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 6,04 Prozent, was einer Underperformance von -52,13 Prozent für Namyue entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Namyue mit einer Unterperformance von 43,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Namyue in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ist Namyue mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,08 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 6,08 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Namyue haben sich in den vergangenen vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Namyue auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Neutral"-Rating.