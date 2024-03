Guangdong Tannery Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Namyue-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,32 HKD 34,69 Prozent unter dem GD200 (0,49 HKD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,42 HKD auf, was bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs -23,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Namyue-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende hat Namyue derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -6, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, und es eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Namyue bei 167,04, was 440 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (30,93). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.